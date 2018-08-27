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«Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев

27.08.2018 19:45
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«Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для нашей страны самое трудное уже позади.

В ходе визита в Николаевскую область глава государства уточнил: «Самое трудное уже позади. У нас растет экономика, у нас сокращается инфляция, мы сокращаем соотношение долга к ВВП, мы увеличиваем золотовалютные резервы. Мы делаем все возможное для того, чтобы страна с уверенностью смотрела в будущее».

Кроме того, украинский лидер уточнил, что сейчас открываются новые школы, детские сады: «Подчеркиваю, что это очень трудно делать, потому что все это делается во время войны. Почти 6% нашего ВВП мы вынуждены тратить на сектор обороны и безопасности. Вы видите, к каким кардинальным изменениям это приводит. И вот остающегося хватает еще для того, чтобы реализовать программу децентрализации. Очень важно, чтобы все были вместе, все работали на людей, и люди чувствовали результаты этой работы».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, президент, кризис, Порошенко
 
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