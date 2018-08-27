- Синоптики: в последние дни августа погода преподнесет сюрприз14:45
- Украину ждет "валютный шок" – стремительное подорожание доллара14:29
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук14:02
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность13:30
- Цены взбесились: в Украине резко подорожало топливо на заправках13:00
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- Какие тарифы на газ и электроэнергию ждут украинцев12:20
- Жара пока не уйдёт: синоптики дали новый прогноз12:05
Синоптики: в последние дни августа погода преподнесет сюрприз
В ближайшие дни жара не уйдет из Украины, но западные области продолжит заливать дождями. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 28 августа, во вторник, дожди и грозы ожидаются во всех западных областях, кроме того, дождливый фронт переместиться на север.
В этих регионах дневная температура составит от 20 до 27 градусов. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. В ночные часы будет довольно свежо, однако днём воздух будет прогреваться до 28-30 градусов. 29 августа, в среду, сильный циклон пойдёт дальше на восток и доберется уже до Черниговской и Киевской областей. Однако дожди прекратятся во Львовской области и на Закарпатье, и там наконец выглянет солнце.
Впрочем, в западных регионах пока не потеплеет, там синоптики прогнозируют около 24 градусов. На востоке и в центре ожидается до 31 градусов жары. А вот в южных областях жара только продолжает усиливаться, и в среду синоптики обещают до 33 градусов.
Теги: Донбасс, август, погода, прогноз погоды
- Осень наступит строго по календарю: составлен прогноз погоды на август 18
- На выходных, 1 и 2 августа, в Украине будет господствовать сухая погода
- Синоптики рассказали о холодных августовских днях и о бабьем лете в начале сентября
- Погода на август: украинцы будут задыхаться от новой напасти
- Синоптики обещают, что жара в августе высушит все июльские лужи
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО15:01
- Синоптики: в последние дни августа погода преподнесет сюрприз14:45
- Украину ждет "валютный шок" – стремительное подорожание доллара14:29
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук14:02
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность13:30
- Чупакабра стала все чаще появляться в Индии13:15
- Цены взбесились: в Украине резко подорожало топливо на заправках13:00
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Под Горловкой серьезный пожар
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе