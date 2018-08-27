Синоптики: в последние дни августа погода преподнесет сюрприз

27.08.2018 14:45

В ближайшие дни жара не уйдет из Украины, но западные области продолжит заливать дождями. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 28 августа, во вторник, дожди и грозы ожидаются во всех западных областях, кроме того, дождливый фронт переместиться на север.



В этих регионах дневная температура составит от 20 до 27 градусов. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. В ночные часы будет довольно свежо, однако днём воздух будет прогреваться до 28-30 градусов. 29 августа, в среду, сильный циклон пойдёт дальше на восток и доберется уже до Черниговской и Киевской областей. Однако дожди прекратятся во Львовской области и на Закарпатье, и там наконец выглянет солнце.



Впрочем, в западных регионах пока не потеплеет, там синоптики прогнозируют около 24 градусов. На востоке и в центре ожидается до 31 градусов жары. А вот в южных областях жара только продолжает усиливаться, и в среду синоптики обещают до 33 градусов.