Спорт ради жизни. Как работает реабилитация бойцов АТО

27.08.2018 18:03

Александр Чалапчий, доброволец АТО, который в войне с Россией потерял обе ноги, будет представлять Украину на нынешних международных соревнованиях «Игры непобеждённых» 20-27 октября во Сиднее. Это уже второй раз украинцы будут бороться за спортивные награды вместе с ветеранами из 18 стран мира. Почему их участие так важно и зачем развивать ветеранский спорт, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Спорт как мотивация

В середине мая 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о развитии спортивной реабилитации участников боевых действий. Врачи и психологи, которые работают с военными, радостно встретили эту новость. Ведь опыт других стран, в частности США, показал, что занятия спортом очень важны не только для физической, но и психологической реабилитации бывших бойцов. А сегодня, после 4 лет военного конфликта на Донбассе, психологической адаптации требуют несколько десятков тысяч человек.

Как утверждают психологи, для успешной и быстрой реабилитации бывшим военным нужна «высокая цель», и спорт – именно та сфера, где можно ставить конкретные цели.

«По моему мнению, поскольку я сам проходил реабилитацию и сегодня активно занимаюсь спортом, вообще спорт для ребят, которые получили ранения и хотят дальше жить активно, – это наиболее эффективно. Так они проходят как физическое, так и психологическое восстановление», – уверен Вадим Свириденко, участник «Игр непобеждённых» (2017) и уполномоченный Президента по вопросам реабилитации участников АТО.

Как и где заниматься?

Президентский указ предусматривает расширение сети спортзалов, доступных для бывших бойцов АТО, и предоставление им протезов для занятия спортом.

«Мы понимаем, насколько сейчас непросто обеспечить инклюзивность спортивной реабилитации в Украине. То есть создать такие условия, при которых каждый раненный военнослужащий имел бы возможность бесплатно заниматься спортом под наблюдением врачей и тренеров, – отметил глава государства. – Тренировка на местах, поездки на тестирование и соревнования, медицинское обеспечение требуют мобилизации усилий всех органов исполнительной власти, органов местной власти, украинского парламента, украинского правительства».

По мнению специалистов, каждая область может найти возможности для тренировки или спортивного отдыха ветеранов. Так, этой зимой военные отдыхали в реабилитационном центре Учебно-спортивной базы зимних видов спорта МОУ «Тысовец» на Львовщине. А недавно МОУ получило санаторий в Одесской области, который можно задействовать для спортивной реабилитации военных. Более того, к инициативе присоединяются предприниматели и общественные организации. Занятия для ветеранов предлагает одна из украинских сетей фитнес-центров. В Житомире и Черкассах есть реабилитационные центры, основанные «киборгом» Олегом Кузьминых и его братом.

Нацсовет спортивной реабилитации

Чтобы организовывать на государственном уровне спортивные мероприятия для ветеранов, потерявших конечности или получивших ранения и контузии, Вадим Свириденко основал Национальный совет спортивной реабилитации защитников Украины. К ней относятся 5 ассоциаций по направлениям: легкая атлетика, водные, зимние, игровые и силовые виды спорта. Общественная организация уже сотрудничает с Федерацией легкой атлетики Украины и Федерацией футбола Украины. Соглашения предусматривают проведение марафонов, национальных чемпионатов по футболу, Кубка Непобеждённых, чемпионатов по футзалу, а также подготовку к международным турнирам.

В этом году уже состоялся Кубок Непобеждённых и национальный марафон ветеранов. Также в столице была организована регата и соревнования по спортивной рыбалке. Среди планов – международный марафон в Киеве вместе с Run Ukraine, «Игры героев» (соревнования по кросфиту и силовых упражнений), веломарафон в Мукачево, регата из Киева в Одессу, хоккей на санях и многое другое.

Стоит отметить, что спортивное протезирование осуществляется за счет государства. По словам Вадима Свириденко, участие бывших бойцов АТО в различных международных спортивных проектах стимулировала развитие протезирования в Украине, и сейчас украинские ветераны могут получить качественные отечественные протезы, изготовленные под контролем зарубежных специалистов.

Игры непобеждённых

Программа развития спортивной реабилитации в Украине предусматривает также участие ветеранов в международных соревнованиях, проводимых странами-членами НАТО. Среди них – «Игры непобеждённых» (Invictus Games), основанные британским принцем Гарри в 2014 году. По словам заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко, этот проект сочетает в себе спорт, социальные вопросы и психологию, позволяет адаптироваться и раскрыть свой потенциал бойцам, которые получили ранения и повреждения на поле боя.

В прошлом году украинцы-участники «Игр непобеждённых» завоевали 14 медалей. В этом году уже новая команда также будет бороться за награды в легкой атлетике, пауэрлифтингу, плавании, стрельбе из лука, велоспорте и гребле на тренажерах. В частности, лучанка Майя Москвич, единственная девушка в команде, будет выступать в стрельбе с луком.

«Личная мотивация – это снова почувствовать, что я что-то могу, потому что до войны я была достаточно уверена в себе, но после отставки я чувствовала какое-то личное поражение. Я шла на войну, чтобы освободить территории, победить врага, установить флаг, я три года служила, ездила на фронт, а вернулась с потерянным здоровьем, не могла продолжать службу», – поделилась Майя.

Также украинские военные уже третий год подряд будут участвовать в марафоне морской пехоты в США. Мероприятие, которое собирает бывших военных и гражданских из разных стран мира, посвящено памяти погибших военных. В 2016 году вместе с пехотинцами бежало четверо украинских ветеранов, а в этом году в США поедут уже 10 участников из Украины. В Нацсовете спортивной реабилитации защитников Украины убеждены, что при поддержке государства количество ветеранов-спортсменов ежегодно будет расти.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля