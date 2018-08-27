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Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук
Кремль не только хочет контролировать украинские территории, он готовится отстранить Украину и от моря.
Вице-адмирал ВМС Украины Сергей Гайдук утверждает, что российское руководство хочет превратить Украинское государство из морского в континентальное, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Еспресо.TV". Он утверждает, что в Кремле на повестке дня стоит проект "Новороссия" и агрессия России в Черном и Азовском морях является шагом к его реализации. Кремль избрал стратегию хаоса в Азовском море и просчитывает каждый свой шаг. Оккупанты давят на Мариупольский и Бердянский порты, но не только в экономическом плане.
Задача Москвы спровоцировать социальные колебания среди жителей этих регионов. Гайдук отметил, что кремлевская власть просчитывает эти вопросы и делает ставку на бунты населения. Ранее политолог рассказал, какой путь должен избрать Киев для противостояния российской агрессии в Азовском море. Как сообщалось, над Черным морем перехватили шесть самолетов страны-агрессора.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море
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