Украину ждет "валютный шок" – стремительное подорожание доллара

27.08.2018 14:29

Министерство финансов изучил пять альтернативных шоковых сценариев, которые могут ожидать украинский государственный долг.

Эти сценарии отображаются на показателях долга, негативно влияя на валовые потребности в финансировании и/или объем государственного долга, и включаются в расчеты с 2018 года. Об этом говорится в "Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы", которую одобрил Кабинет министров, сообщаетFinClub.



"С целью проверки долговой стойкости Украины были рассмотрены пять альтернативных стресс-сценария", – говорится в документе.

Первый сценарий "Валютный шок" предусматривает девальвацию гривны на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/доллар. То есть, это девальвация до 36 грн/доллар, что ниже, чем ожидаемые НБУ 40 грн/доллар в случае отказа от работы с МВФ и падения цен на экспортные товары Украины. Бизнес ожидает девальвацию до 28,63 грн/доллар, а S&P – до 29,5 грн/доллар.



Второй сценарий под названием "Шок процентных ставок" предусматривает сдвиг вверх кривых доходностей (для внутреннего и внешнего долга), которое повлияет на инструменты финансирования. "Стресс-сценарий на основе роста реального ВВП" делает акцент на вероятности падения темпа прироста реального ВВП в течение трех лет на 5 п.п., 3 п.п. и 1 п.п. соответственно.



Четвертый негативный сценарий это "Шок первичного баланса": речь идет о первичном балансе госбюджета. Отрицательный баланс на уровне 2% от ВВП приведет к увеличению валовой потребности в финансировании.

Финальный пятый сценарий "Шок условных обязательств" предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств. "В случае Украины этот риск связан с уязвимым банковским сектором, финансовой поддержкой госпредприятий и т.д", – отмечено в стратегии.



Речь идет об угрозе увеличения нагрузки на госбюджет на 1 млрд долларов ежегодно в 2018-2020 годы. Шок соответствует реализации примерно 80% обязательств в объеме 94 млрд гривен, которые равны капитализации банковского сектора в 2015 году.

Источник: https://antikor.com.ua