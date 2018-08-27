Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году: что нужно делать

27.08.2018 11:04

Дата празднования Успения Пресвятой Богородицы - 28 августа. К этому дню христиан ведет двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый с Великим постом.

А потому многие спрашивают, является ли Успение постным днем.

На самом деле в праздник Успения Божией Матери, если он выпадает на среду или пятницу, можно вкушать рыбу. В таком случае разговение переносится на следующий день. А вот если Успение выпадает на другие дни недели, то поста нет - можно есть все, что угодно!

Успение Пресвятой Богородицы: что делать в этот день

С празднованием Успения Пресвятой Богородицы связано много народных традиций. Православный праздник Успения Божией Матери совпадал по времени с жатвой. В эту пору года русские крестьяне были заняты на уборке урожая.

У восточных славян к Успению Божией Матери приурочивали так называемые "Обжинки" - праздник жатвы хлебов. Кроме того, этот день называли "Госпожинки", "Госпожи", "Госпожин день" - в этих словах нашло отражение почитание Богородицы, к которой верующие обращаются как к Госпоже, Владычице.

В Успение Пресвятой Богородицы существовал обычай наряжать "дожинку", то есть последний сноп, в сарафан. "Дожинку" с песнями несли в деревню и ставили под иконы. Затем затевали пир - отмечали Успение и конец красного лета. Варили медовуху, водили хороводы, пели жатвенные песни.

На следующий после Успения день - 29 августа - отмечали "Ореховый (или Хлебный) Спас".

Народные приметы об Успении были связаны с порой сбора урожая и наблюдением за погодой:

На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить.

Если на Успение появится радуга - к затяжной и теплой осени.

Молодое бабье лето начинается, а солнце засыпается.

С Успенья солнце засыпает.

Успение провожай, осень встречай.

От Троицы до Успения хороводов не водят.

Пречистая Матерь засевает, а Покров покрывает.

Успение кончает дожинки.

До Успения пахать - лишнюю копну нажать.

Источник: https://from-ua.com