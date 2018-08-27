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Уже скоро: Кабмин лишит украинцев популярной услуги

27.08.2018 06:30
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Уже скоро: Кабмин лишит украинцев популярной услуги

С 31 августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отключает аналоговое телевидение по стране

Об Кабмин решил еще 13 июня, внесли изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно терминов использования аналоговой технологии телевизионного вещания, передает Политека.

При этом, на территориях с особым режимом вещания, на пограничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий аналоговое телевидение обещают оставить.

Пока это предложение рассматривает Кабмин, на территориях с особым режимом вещания аналоговое ТВ оставят точно.

Переход Украины на цифровую технологию передачу вещания предцсматривается Региональным соглашением «Женева-2006».

Между тем, отключение аналогового сигнала уже произошло еще 31 июля — в Киеве и Кировоградской области. Эти регионы признали наиболее подготовленными к переходу на цифровое вещание.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, телевидение, отключение, Кабмин
 
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