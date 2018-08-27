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В Бердичеве осатанелый водитель маршрутки избил и похитил пассажирку
Что-то не то творится с нашим Бердичевом, иногда ловишь себя на мысли, что население реально деградирует, и не помогает окультурить бердичевлян ни театр, ни прочие культ-массовые мероприятия. Сейчас не говорим обо всех людях, но тот процент неуравновешенных, из-за которых город то и дело гремит на всю Украину, затмевает позитивные достижения, оставляя темные пятна на репутации Бердичева, который перестал быть гостеприимным, добрым городом, передает Бердичів.biz.
На выходных в Бердичеве произошло новое шокирующее событие – водитель маршрутки избил пассажирку. Об этом сообщает женщина с распространенной фамилией Анонимно на странице паблика «Подслушано в Бердичеве» в социальной сети «Фейсбук». Она пишет, что стала свидетелем очень неприятной ситуации, по ее словам, речь идёт о маршрутке жёлтого цвета номер 6.
«Сели в неё на площади Седлецкого водитель изначально вёл себя не адекватно, манера вождения, общение с пассажирами. Хамил всю дорогу всем. Возмущалась вся маршрутка, но когда женщина хотела снять его на телефон и выложить пост, водитель просто озверел. Она вышла на Кирпичном, он закрыл дверь и выбежал к ней на остановку. Начал бить ее при всей маршрутке. Бил очень сильно. Когда он вернулся люди забрали женщину в маршрутку, что бы на Красной горе вызвать скорую и милицию. Но когда все вышли из маршрутки с бурными обсуждениями водитель затянул пострадавшую женщину в маршрутку, закрыл двери и уехал. Сошёл с рейса. Милиция и скорая так и не приехала. Скажите, как долго у нас в городе будет твориться такой беспредел, среди белого дня, при наличии свидетелей?” – возмущается бердичевлянка.
Самое печальное то, что за несчастную женщину никто и не подумал заступиться. Оказывается, в Бердичеве тебя могут забить до смерти посреди города, днем, при множестве свидетелей. И единственной реакцией будет пост в социальной сети «Фейсбук». Как можно было позволить водителю затащить избитую ним жертву в салон маршрутки, куда он ее повез? Добить и выбросить? Подали устный запрос в Бердичевский отдел полиции, ждем официальной версии произошедшего. По нашей информации, полиция и скорая помощь таки отреагировали и остановили данную маршрутку в районе Кирпичного завода. Наши журналисты будут внимательно следить за событиями, чтобы виновным не удалось избежать ответственности. Также постараемся в ближайшее время полностью восстановить картину произошедшего.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Бердичев, похищение, водитель, маршрутка
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