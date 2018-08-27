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В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность

27.08.2018 13:30
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В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность

Сегодня в Украине по информации ГСЧС будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности.

В спасательном ведомстве уточнили: «В Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)».

По информации, чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня ожидается и в Киеве. Отмечается, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

При этом по данным Укргидрометцентра на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2−1 м над уровнями на 8:00 25 августа без негативных последствий.

В горных районах возможно образование селевых потоков.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, пожар
 
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