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В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность
Сегодня в Украине по информации ГСЧС будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности.
В спасательном ведомстве уточнили: «В Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)».
По информации, чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня ожидается и в Киеве. Отмечается, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
При этом по данным Укргидрометцентра на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2−1 м над уровнями на 8:00 25 августа без негативных последствий.
В горных районах возможно образование селевых потоков.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, пожар
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