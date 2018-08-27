В Украине запретили популярное лекарство от насморка

27.08.2018 10:45

Такие меры ввели в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации.



Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила продавать и применять препарат от насморка Назо-спрей.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.



"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства Назо-спрей, спрей назальный 0,5 мг/мл, по 15 мг в контейнере с распылителем, в пачке из картона, серии 01711117", – сказано в документе.



Поясняется, что такие меры ввели в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации регистрационного удостоверения. Препарат используется для местного применения при заболеваниях полости носа.