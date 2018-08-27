Последние новости раздела
- Выборы президента Украины: определились лидеры гонки19:31
- Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина19:15
- Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение18:45
- Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях18:30
- В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией18:15
- Спорт ради жизни. Как работает реабилитация бойцов АТО18:03
- Жители ОРДО жалуются на повышение цен перевозчиками после закрытия КПВВ «Майорское»17:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок позволил занять новые позиции17:30
- Школа и деньги: за что платить?17:15
- В «Л/ДНР» запахло переворотом16:45
Выборы президента Украины: определились лидеры гонки
27.08.2018 19:31
Лидеры ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а также партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заняли ведущие места в рейтинге кандидатов на президентский пост. Об этом свидетельствуют результаты социсследования. Они были проведены компанией Seetarget.
Согласно результотов, за Тимошенко готовы проголосовать 17,9% украинцев, за А. Гриценко готовы проголосовать 13,8% опрошенных, за Ю. Бойко — 11,2%.
Олега Ляшко готовы поддержать 9,8%, а Петра Порошенко лишь 9,1%.
В то же время 30,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос о своих политических предпочтениях. Еще 5,1% опрошенных сказали, что не голосовали бы на выборах президента.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, лидер, выборы президента
Читайте также:
- Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях18:30
- В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией18:15
- Жители ОРДО жалуются на повышение цен перевозчиками после закрытия КПВВ «Майорское»17:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок позволил занять новые позиции17:30
- В «Л/ДНР» запахло переворотом16:45
- В ОБСЕ рассказали, что нужно сделать для бесперебойной работы КПВВ «Майорск»16:35
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»16:17
- Разруха в "ДНР" достигла новой точки: жительница Углегорска поразила Сеть рассказом о ситуации на Донбассе15:53
- В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"15:20
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Выборы президента Украины: определились лидеры гонки19:31
- Повлияет ли подорожание газа на получателей субсидий: заявление Кабмина19:15
- Google закрывает свою социальную сеть19:00
- Соглашение о сотрудничестве в Азовском море: Украина приняла важное решение18:45
- Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях18:30
- В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией18:15
- Спорт ради жизни. Как работает реабилитация бойцов АТО18:03
- Жители ОРДО жалуются на повышение цен перевозчиками после закрытия КПВВ «Майорское»17:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок позволил занять новые позиции17:30
- Школа и деньги: за что платить?17:15
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- Под Горловкой серьезный пожар
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе