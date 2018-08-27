Жара пока не уйдёт: синоптики дали новый прогноз

27.08.2018 12:05

27 августа, в понедельник, на большей территории Украины сохранится жаркая и сухая погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, лишь в западных областях погоду будет определять прохладная и влажная воздушная масса, и на западе в понедельник ожидаются дожди и грозы.



Также дожди могут пройти в Житомирской области. В дневные часы на западе будет довольно прохладно - всего от 19 до 24 градусов, в ночные часы температура опустится до 13-15 градусов. А вот в остальных областях в понедельник будет жарко и солнечно - на севере и на востоке, а также в центре страны воздух будет прогреваться до 28-32 градусов.



Самую жаркую погоду синоптики прогнозируют на юге Украины, где сегодня ожидается до 34 градусов жары. В Киеве сохранится малооблачная теплая погода. В дневные часы синоптики обещают до 30-32 градусов, а ночью от 14 до 16 градусов тепла.