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И по Донбассу, и по Крыму: Украина готовит России неприятные сюрпризы
Украинская делегация на будущем заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое пройдет в сентябре в Нью-Йорке (США), представит ряд антироссийских инициатив, которые будут касаться и Крыма, и Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, в ходе брифинга в Киеве сообщил постоянный представитель Украины при Генассамблее ООН Владимир Ельченко.
«Мы готовим целый ряд инициатив для Генеральной Ассамблеи. Я не то что не хочу, я не могу раскрывать их все, поскольку наш мощный северный сосед только этого и ждет. Но, как я не раз говорил, их ждет несколько очень неприятных сюрпризов – это и касательно Крыма, и касательно Донбасса, и вопрос под условным названием "милитаризация Крыма" – это будет новая инициатива», – сказал он.
«Когда вы это официально услышите, вы будете приятно удивлены, равно как неприятно удивлена будет российская делегация», – добавил Ельченко.
Напомним, открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 18 сентября. Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, сюрприз, ООН
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