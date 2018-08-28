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Майдан на воде: В Вашингтоне придумали, как Украине вернуть контроль над Азовским морем. ВИДЕО
Украине предложили организовать «Майдан на воде», чтобы противостоять беспределу, устроенному Россией в Азовском море.
С такой идеей выступил президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Ховард, передает Вести. Он полагает, что именно это поможет Украине справиться с морской блокадой, организованной Россией.
«У вас много олигархов, владеющих большими красивыми яхтами, которые стоят миллиарды гривен и стоят в порту Одессы. А на этих яхтах красивые украинские девушки, большие вечеринки… Украина должна организовать «Майдан на море»», — считает эксперт.
Он уверен, что украинцы способны устроить мирный протест в море, направив в Керченский пролив все суда, которые только можно. По мнению Ховарда, увидев их Россия поймет, что не должна вести себя так вызывающе в адрес Украины.
«…как простые граждане отправить ваши яхты, рыбацкие лодки через Керченский пролив, показав, что вы безоружны. Это должен быть мирный протест на море, и Россия не станет стрелять. Это была бы большая пропагандистская победа для Украины», — отмечает американец.
Он также заявил, что Украине следует заниматься решением проблем в Азовском море самостоятельно, а не надеяться на помощь США. При этом эксперт признает, что у украинских властей «нет воображения» и желания для проведения подобной операции.
«Вместо этого вы хватаетесь за голову и говорите о помощи Америки. Почему всегда Америка должна что-то делать для вас?», — удивляется Ховард.
До этого в МИД Украины неожиданно определились по решению относительно Азовского моря. В Министерстве иностранных дел Украины исключили денонсации соглашения с Российской Федерацией по поводу Азовского моря.
Об этом министерство сообщает в своем микроблоге в Twitter.
«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Теги: Донбасс, Азовское море, контроль, Майдан
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- Майдан на воде: В Вашингтоне придумали, как Украине вернуть контроль над Азовским морем. ВИДЕО12:15
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