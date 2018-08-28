- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Хождение по трупам: в Крыму не спешат забирать тела умерших в общественных местах20:20
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»20:02
- «Самое трудное позади»: Порошенко «утешил» украинцев19:45
- Выборы президента Украины: определились лидеры гонки19:31
В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"
В оккупированном Луганске между "силовиками" террористической "ЛНР" случились "разборки" со стрельбой. Ликвидирован террорист.
О скандале между "силовиками" Луганска рассказал в Facebook офицер ВСУ под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".
История более чем примечательная. "Полицейскому" Владиславу Пасечнику (позывной Страйк) понадобились деньги. Он поступил как истинный "герой Новороссии" и пошел грабить. Террорист сколотил группировку. Сначала все пошло "как по маслу", но после они напали не на ту организацию - вынесли деньги из "Московского финансового центра" в Луганске.
К сожалению для Страйка, у центра была серьезная "крыша" и его коллегам дали сигнал поймать наглеца. В ходе ареста Пасечник оказал сопротивление и был застрелен своими же. Далее стало еще интереснее. Главари "республики" решили обелить свою репутацию проверенным способом - записали погибшего уголовника в ряды "украинских диверсантов".
Стоит отметить, что погибший "силовик" "ЛНР" прекрасно известен украинскому проекту "Миротворец". Он находится в "черном списке" врагов Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, ликвидация, оккупация, террорист, ЛНР, ВСУ, диверсанты
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- Пророссийские сепаратисты "ЛНР" устроили масштабные вооруженные провокации вблизи временно оккупированного Луганска
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»20:02
- Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях18:30
- В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией18:15
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Возможно «Новичок». В Британии новое отравление химическим веществом.21:30
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
- В Снежном пилят на металл крупный завод20:55
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли