Больницы Армянска в Крыму забиты: в городе растет паника из-за химической катастрофы

29.08.2018 17:00

В Сети сообщают о настоящей панике в Крыму из-за химической катастрофы в Армянске.

В социальных сетях пишут, что местное инфекционное отделение больницы переполнено пациентами из-за произошедшей на местном предприятии химкатастрофы. Пользовательница социальной сети из Крыма пишет, что в местные больницы еще с середины лета начали поступать дети с тяжелыми симптомами отравления и парами серной кислоты. Люди сообщают, что в городе наблюдается настоящая паника.



Источник: www.dialog.ua