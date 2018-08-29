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Больницы Армянска в Крыму забиты: в городе растет паника из-за химической катастрофы

29.08.2018 17:00
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Больницы Армянска в Крыму забиты: в городе растет паника из-за химической катастрофы

В Сети сообщают о настоящей панике в Крыму из-за химической катастрофы в Армянске.

В социальных сетях пишут, что местное инфекционное отделение больницы переполнено пациентами из-за произошедшей на местном предприятии химкатастрофы. Пользовательница социальной сети из Крыма пишет, что в местные больницы еще с середины лета начали поступать дети с тяжелыми симптомами отравления и парами серной кислоты. Люди сообщают, что в городе наблюдается настоящая паника.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, Крым, Армянск, химикаты, больница
 
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