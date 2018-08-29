Дополнительные выходные: сколько смогут отдохнуть украинцы осенью

29.08.2018 08:58

В течение трех осенних месяцев украинцы будут работать 65 дней. За три месяца отдыхать в рабочее время будем только один день. Осенью много праздников не предвидится, поэтому стоит набраться терпения и настроиться на рабочий лад, пишет Знай.

14 октября в стране будет отмечаться День защитника Украины. В этом году эта дата приходится на воскресенье, однако ее перенесут на четверг - 15 октября. Поэтому украинцы смогут праздновать целых три дня - с 13 по 15 октября.

Напомним, украинцы будут в 2018 году 115 выходных дней, не включая отпуск. Среди них 11 дней – это праздники. Эксперты беспокоятся о том, не скажется с негативной стороны столько отдыха на экономике страны.

Именно столько в календаре-2018 насчитывается суббот и воскресений, а также нерабочих государственных праздников. Эксперты бьют тревогу из-за такого количества нерабочих дней.

Так, экономист Борис Кушнирук утверждает, что в Украине слишком много выходных, как для бедной страны.

"Многое зависит от осознания людьми того, что нужно работать, и работать много. То, что у нас слишком много, как для бедной страны, праздничных дней, - это факт", - подчеркнул он.

Что касается "длинных выходных", которые образуются из-за переноса рабочих дней (если праздничные дни выпадают на середину недели), эксперты считают, что это как раз сделано для повышения производительности труда.

"Перенос имеют смысл. Например, если праздник выпадает на четверг, то очень большая вероятность того, что в представлении большинства работников и пятница будет наполовину выходным днем. Когда люди выходят на работу всего на один день между двумя выходными, они находятся в состоянии" а зачем нам сегодня работать? ". А перенос рабочего дня на другую неделю и объединения его с другими рабочими днями предусматривает, что режим работы будет более эффективным", - пояснил Кушнирук.

Источник: https://from-ua.com