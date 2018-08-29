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Драка в прямом эфире: Инна Богословская ударила Червоненко (ВИДЕО)

29.08.2018 11:50
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Драка в прямом эфире: Инна Богословская ударила Червоненко (ВИДЕО)

Экс- депутат Украины Инна Богословская попыталась ударить Евгения Червоненко в прямом эфире телеканала «112 Украина», который состоялся 28 августа. В сети появилось соответствующее видео.

Во время эфира Червоненко сказал, что Богословская говорит на «базарном языке», и, когда надо, приходит за деньгами .

В ответ экс-детупат с криком:"За какими деньгами?» подошла к Червоненко и замахнулась на него. Между ними встали ведущие программы.

Источник:  donpress.com



Теги: Донбасс, драка, Евгений Червоненко, Инна Богословская
 
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