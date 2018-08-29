Последние новости раздела
- Драка в прямом эфире: Инна Богословская ударила Червоненко (ВИДЕО)11:50
- Стали известны подробности "химатаки" в Крыму11:38
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком11:07
- Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе10:45
- На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»10:30
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»10:17
- Украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам10:05
- В Крыму паника: на полуострове совершена химическая атака?09:50
- «Глава Новороссии» Царев заявил, о готовности Львова «присоединиться к России»09:30
- Радикальное решение по евробляхам: украинцев оставят с носом09:16
Драка в прямом эфире: Инна Богословская ударила Червоненко (ВИДЕО)
29.08.2018 11:50
Экс- депутат Украины Инна Богословская попыталась ударить Евгения Червоненко в прямом эфире телеканала «112 Украина», который состоялся 28 августа. В сети появилось соответствующее видео.
Во время эфира Червоненко сказал, что Богословская говорит на «базарном языке», и, когда надо, приходит за деньгами .
В ответ экс-детупат с криком:"За какими деньгами?» подошла к Червоненко и замахнулась на него. Между ними встали ведущие программы.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, драка, Евгений Червоненко, Инна Богословская
Читайте также:
- Місцеві "ополченці" відмовляються виконувати накази російських командирів: в нетверезому стані з’ясувують стосунки та залишають військові частини
- Школьная стычка вылилась в "войну" (ФОТО)
- "Ледовое побоище" по-донецки: Хоккеисты "Донбасса" подрались с соперниками (ВИДЕО)
- Пьяная ссора закончилась кровопролитием
- Стрельба на украинском выпускном: первые подробности
- ЧП в Енакиево: Милиция утверждает, что "свободовец" спровоцировал конфликт
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком11:07
- Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе10:45
- На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»10:30
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»10:17
- Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам08:17
- Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике08:00
- Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы07:45
- Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы07:30
- Выборы в Украине: Как могут голосовать переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса07:00
- Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах22:29
- Драка в прямом эфире: Инна Богословская ударила Червоненко (ВИДЕО)11:50
- Стали известны подробности "химатаки" в Крыму11:38
- Российский журналист раскрыл, как Кремль готовится к мировой войне и кто пострадает первым11:25
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком11:07
- Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе10:45
- На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»10:30
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»10:17
- Украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам10:05
- В Крыму паника: на полуострове совершена химическая атака?09:50
- «Глава Новороссии» Царев заявил, о готовности Львова «присоединиться к России»09:30
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- В Донецке бушует масштабный пожар
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина