Драка в прямом эфире: Инна Богословская ударила Червоненко (ВИДЕО)

29.08.2018 11:50

Экс- депутат Украины Инна Богословская попыталась ударить Евгения Червоненко в прямом эфире телеканала «112 Украина», который состоялся 28 августа. В сети появилось соответствующее видео.

Во время эфира Червоненко сказал, что Богословская говорит на «базарном языке», и, когда надо, приходит за деньгами .

В ответ экс-детупат с криком:"За какими деньгами?» подошла к Червоненко и замахнулась на него. Между ними встали ведущие программы.

Источник: donpress.com