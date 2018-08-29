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Кабмин принял решение по тарифу на газ для населения: когда повысят цены
Кабинет министров принял решение отсрочить повышение тарифа на газ в Украине до 1 октября 2018 года. Переговоры с МВФ о том, какую цену можно считать экономически обоснованной, все еще продолжаются.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на документ. "Сейчас продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ к уровню импортного паритета. Поэтому, учитывая завершение срока действия положения (о специальных обязательствах. – Ред.), возникает необходимость в его продлении", - отмечается в пояснительной записке к постановлению.
По закону "О рынке газа" правительство не должно устанавливать тариф на газ, его должен формировать рынок. Но чтобы на переходной период защитить потребителей от высоких цен, Кабинет министров получил полномочия временно обязывать поставщика продавать газ по более низким ценам.
При этом министр социальной политики Андрей Рева заявил, что если цену на газ привести к требованиям МВФ, то его стоимость может возрасти на 50%.
Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста.
После пересмотра стоимость голубого топлива может вырасти с 6,9 до 10,5 грн/куб.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов, Кабмин
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