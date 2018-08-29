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Кризис в Азовском море: Порошенко срочно созвал СНБО
На созванном президентом Украины Петром Порошенко заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассмотрена ситуация в Азовском море. Сам Верховный главнокомандующий ВСУ заявил, что уже дал распоряжения относительно подготовки заседания. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом он сказал во вторник, 28 августа, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.
В частности, Петр Порошенко отметил: «Я не собираюсь с этим мириться и твердо убежден: ситуация, которая складывается, сейчас является категорически неприемлемой. Поручил подготовить соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу и прошу Министерство иностранных дел как можно быстрее внести свои предложения, ибо противоправные и коварные действия Москвы в этом регионе не должны и не будут оставаться безнаказанными. Тем более, и без соответствующей международной реакции. И здесь мне нужна ваша помощь».
Насколько известно, договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива подписан в 2003 году. В последнее время Россия блокирует прохождение иностранных судов при проходе в Керченском проливе и по состоянию на 21 августа уже задержала более 150 иностранных судов, которые шли в украинские порты на Азовском море.
Теги: Донбасс, Азовское море, кризис, СНБО, Порошенко
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