- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?21:00
- Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»20:46
- Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС20:30
- Цена подскочила за сутки: на украинских АЗС резко подорожал бензин20:17
- Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года20:00
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
- Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар19:30
- В Донецке назревает зачистка19:00
- В Украине увеличен минимальный размер алиментов18:45
- В Киеве возле метро напали на женщину и изнасиловали ее18:30
Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года
К концу 2018 года курс доллара в Украине может вырасти до 28-29 грн/$, однако падение до 40 грн, которое прогнозируют некоторые эксперты, является маловероятным сценарием. Об этом рассказал в эфире ObozTV финансовый аналитик Виталий Шапран. При этом эксперт заявил, что резка девальвация - "пиарная цена". "Должен быть самый наихудший сценарий для экономики, пока что он не ощущается", - объяснил он.
"В сентябре я бы говорил о коридоре 27,5-28,5 грн за доллар. Это будет зависеть от того, насколько интенсивно наши аграрии будут в сентябре сдавать свою валютную выручку. Цены на зерно неплохие на мировых рынках", - заявил финансовый аналитик.
По его словам, "все идет по плану и фундаментальных факторов для обесценивания гривни нет".
"Я думаю, год мы завершим где-то 28-29 грн за доллар. Возможно, на наличном рынке он подползет до 30 грн, но не больше, поскольку конъюнктура на мировых рынках в третьем квартале для Украины лучше, чем была во втором", - добавил Шапран.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, гривня, прогноз, курс валют
- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?21:00
- Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»20:46
- Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС20:30
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
- Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар19:30
- В Донецке назревает зачистка19:00
- "ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой18:04
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ17:45
- Важная информация! Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыт17:15
- Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»16:32
- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?21:00
- Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»20:46
- Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС20:30
- Цена подскочила за сутки: на украинских АЗС резко подорожал бензин20:17
- Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года20:00
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
- Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар19:30
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- В Донецке назревает зачистка19:00
- В Украине увеличен минимальный размер алиментов18:45
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил