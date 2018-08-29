Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»

29.08.2018 20:46

В оккупированном Луганске специалисты из РФ обучают местных боевиков диверсионному делу для организации терактов в глубоком тылу Украины.

Сторонник «русского мира» Николай Вулич в социальной сети сообщает: «Наконец-то началась реальная подготовка наших диверсантов. В Луганске удачно стартовала диверсионная разведшкола.

Лучшие российские спецы „Горец“ и „Гуцул“ начали преподавать нашим будущим разведчикам все азы разведки и диверсионной работы в тылу укропов. Подготовка очень серьезная, даже углубленно изучают укропское наречие русского языка. Первый выпуск уже скоро. Тогда мы увидим и первые большие операции республиканской разведки в глубоком тылу укропов».

Источник: https://donpress.com