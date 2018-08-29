Петренко: на президентський пост претедує як мінімум чотири кандидати в президенти

29.08.2018 16:00

Кількість українських виборців, які досі не визначилися зі своїм вибором, найбільша за всі президентські вибори, тому політичній шоу тільки починаються. Політичний сезон, який стартує вже восени, буде доволі спекотним. Як інформує replyua.net, про це в ефірі одного із телеканалів зазначив експерт Інституту української політики Артем Петренко.



На його думку, немає чітко визначених політичних лідерів і шанси на перемогу є, як мінімум у чотирьох кандидатів в президенти, а не лише в лідерів електоральних симпатій, згідно соціологічних опитувань – Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка.



Український політолог Юрій Винниченко погоджується зі своїм колегою Артемом Петренком, також вважає, що деяким виборцям доведеться визначатися за кого голосувати ледь не по дорозі на виборчу дільницю. Та найцікавіше почнеться перед другим туром президентських виборів, якого, схоже, не уникнути. Тоді кандидати, які вийдуть до другого туру будуть боротися за виборців тих кандидатів, яким не вистачило голосів, щоб опинитися у другому турі. Звісно ж, без політичних торгів не обійдеться, будуть обіцяні вагомі посади.