Радикальное решение по евробляхам: украинцев оставят с носом

29.08.2018 09:16

В Украине осенью Верховная Рада может рассмотреть законопроект о снижении акцизов на растаможку авто на еврономерах. Новый документ должен заменить действующие льготные ставки и со временем решить проблему засилья машин без регистрации. Однако далеко не всем украинцам выгодно дожидаться новых правил, пишет OBOZREVATEL.

Главное новшество – если по действующим правилам ввозить с льготой можно только авто, соответствующие стандарту Евро-5 (не старше 2010 года выпуска), в новом законопроекте растаможить по льготе можно любую машину. Однако далеко не всем выгодно дожидаться принятия законопроекта №8487. Во-первых, с 1 января 2019 года временный льготный акциз отменяют, а новый, если законопроект не примут, может не вступить в действие. Кроме того, сейчас на машины возрастом до 7 лет с небольшим объемом двигателя действуют даже более выгодные условия.

На данный момент машина за 8 тыс. евро возрастом 7 лет с объемом двигателя 1 тыс. куб. см (бензин) после растаможки обойдется в 10 682 евро (с учетом акциза, НДС и пошлины), а по законопроекту №8487 - 10 980 евро, то есть на 298 евро дороже. Если машина стоит 10 тыс. евро, то по "закону Южаниной" переплатить за такой же семилетний автомобиль придется уже 506 евро!

Но если авто старше семи лет, с большим объемом двигателя, размер акциза может сократиться в 10 раз. То есть в таком случае выгоднее дождаться принятия новых правил. Так, по действующим нормам самые высокие акцизы платят за автомобили старше семи лет с бензиновым двигателем объемом больше 2 200 тыс. куб. см. За каждый куб придется заплатить 4.985 евро. Акциз на такой автомобиль с объемом двигателя 3 тыс. куб. см по действующим правилам составляет 14 955 евро, а по новым – 1 200 евро. То есть в отдельных случаях экономия может составить больше 13 тыс. евро!

Источник: https://from-ua.com