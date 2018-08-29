"Рвем паутину": Порошенко заявил о разрыве "дружбы" с Россией

29.08.2018 08:45

Украина прошла подготовку к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления перед дипломатами Украины, говорится его Twitter.

"По вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - подчеркнул глава государства.

"Мы продолжаем нить за нитью рвать паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу. Искренне надеюсь, что с Божьей волей отниму еще одну такую нить с получением автокефалии для Украинской церкви", - добавил Порошенко.

Также президент подчеркнул, что гарантией украинской государственности является полноценная реализация европейского и евроатлантического выбора и отдаление от Москвы.

"Горжусь, что мы не потеряли последние 4 года и достигли прогресса на пути возвращения в общий европейский дом - туда, куда мы исторически, ментально, цивилизационно принадлежим. Хотел бы сразу развеять российский миф. Мы не вооружаемся, чтобы воевать, но и топтать врагу нашу родную землю никогда не позволим. Мы укрепляем наш военный потенциал, поскольку рядом с нами страна-агрессор, способный на любой вызов системе европейской и мировой безопасности", - заявил Порошенко.

Также он заверил, что принцип "ничего об Украине без Украины" стал аксиомой международной политики.

"Сегодня даже скептически настроенные государства признают, что без европейской и евроатлантической Украине не может быть речи о стабильности и безопасности в Европе", - добавил президент.

Источник: https://antikor.com.ua