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Стали известны подробности "химатаки" в Крыму
Как сообщает replyua.net, на полуострове Крым, который аннексировала Российская Федерация, не могут установить точных причин утечки химических веществ неизвестного происхождения в атмосферу.
По словам "главы" оккупационной администрации Сергея Аксенова, сейчас эксперты работают над этой проблемой. "На всех предприятиях работают: Крымский содовый завод, "Бром" и "Крымский титан". В данном случае рабочие группы работают там природоохранной и республиканской прокуратур. Выясняем. К сожалению, по данным на данную минуту окончательные результаты, причины, данного происшествия, нет", – сказал он.
В тоже время спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил из заявлением, в котором призвал немедленно найти виновник и наказать их. "Если источник выброса будет четко определен, то, я считаю, надо приостановить работу предприятия до полного устранения этих аварийных ситуаций – первое. И второе – наложить соответствующий штраф. За это надо наказывать", – отметил он. Стоить также отметить, что ситуацию из загрязнение воздуха в аннексированном Крыму прокомментировала эколог Маргарита Литвиненко. По ее словам, выброс произошел именно на заводе "Крымский титан" во время работы предприятия.
"В производстве используется серная кислота. С большей долей вероятности можно предположить, что произошла утечка на какой-то фазе либо соединений серной кислоты, либо самой серной кислоты. Это вещество быстро прореагировало: появилась ржавчина и маслянистый налет, а серная кислота – это маслянистое вещество. Скорее всего, как раз произошел прорыв серной кислоты, с меньшей вероятностью – соединения серной кислоты", – пояснила она.
Теги: Донбасс, Крым, экология, химикаты
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