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Учеба для первоклассников Украины начнется без учебников
Глава Минобразования Украины Лилия Гриневич обратилась с призывом к учителям не требовать от них закупать учебники и учебные тетради. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинские новости», об этом высокопоставленная чиновница заявила на заседании Кабмина. Она отметила, что школы получат печатные учебники для первых классов в октябре.
«Соблазн посадить ребенка сразу за парту читать и писать в напечатанных прописях, купленных за средства родителей, будет очень большим. Я призываю как родителей, так и учителей сопротивляться этому... Хочу призвать учителей не просить родителей дозакупать учебники и не просить их покупать печатные тетради, для первого класса они вообще не нужны в первый месяц», - сказала она. Министр отметила, что первый месяц учебы для первоклассников будет адаптационным. «Это значит, что в течение этого времени дети знакомятся со школой, классом, носят ранец без тяжелых книг, изучают безопасную дорогу до школы», - сказала она.
При этом она добавила, что причиной задержки с печатью и доставкой учебников является ряд обстоятельств, в том числе, блокировка издательствами закупок из-за судебных исков, ограниченные полиграфические мощности и плохая процедура экспертизы учебников.
Теги: Украина, Донбасс, школа, учебник, учеба, первоклассник
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