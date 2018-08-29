Украина расширила перечень запрещенных для импорта товаров из России

29.08.2018 15:15

Украина запретила импорт российского сырья для производства цемента

Кабинет министров Украины расширил перечень запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации. Копия соответствующего решения есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно принятому постановлению, перечень запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации дополнен клинкерами цементными (промежуточный продукт при производстве цемента).

Отметим, по данным Госстата, импорт клинкеров цементных из РФ составляет подавляющую долю в его общем импорте в Украину. В 2017 году он почти вдвое вырос по сравнению с 2016, а в январе мае 2018 года Укарина импортировала клинкеры на 6,6 млн долларов, при этом весь поставленный объем был из России.

В Кабмине отмечают, что сохраняется тенденция к дальнейшему росту импорта в результате занижения цен на энергоносители в России, что может привести к остановке отечественного производства и зависимости от РФ.

Источник: https://www.rbc.ua