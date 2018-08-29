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Украинских школьников будут оценивать по-новому, издан приказ
Минобразования решило отменить для первоклассников табели, заменив их современными свидетельствами достижений.
Как сообщили в ведомстве, в данных свидетельствах будут фиксировать полную характеристику достижений ученика и оценивать активность ребенка, самостоятельную работу во время уроков, коммуникацию с другими детьми и т.п.
Известно, что табели были заменены свидетельствами согласно приказу МОН №924, подписанного 20 августа 2018 года.
В МОН заявили, что отныне все учителя в Украине будут оценивать предметные компетентности первоклашек, используя при этом четырехуровневую систему:
— ребенок имеет значительные успехи
— демонстрация заметного прогресса
— достижение результата с помощью учителя
— требует внимания и помощи для изучения определенного предмета
Также известно, что в октябре учителя должны будут заполнять промежуточные отчеты (первая часть свидетельства), а в мае — итоговые показатели.
В начальном классе оценивание будет иметь лишь описательный характер уровня обучения, усердия первоклашек, социального поведения, но не характер итогового результата.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, образование, школа, оценка
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