Украинских школьников будут оценивать по-новому, издан приказ

29.08.2018 15:00

Минобразования решило отменить для первоклассников табели, заменив их современными свидетельствами достижений.

Как сообщили в ведомстве, в данных свидетельствах будут фиксировать полную характеристику достижений ученика и оценивать активность ребенка, самостоятельную работу во время уроков, коммуникацию с другими детьми и т.п.

Известно, что табели были заменены свидетельствами согласно приказу МОН №924, подписанного 20 августа 2018 года.

В МОН заявили, что отныне все учителя в Украине будут оценивать предметные компетентности первоклашек, используя при этом четырехуровневую систему:

— ребенок имеет значительные успехи

— демонстрация заметного прогресса

— достижение результата с помощью учителя

— требует внимания и помощи для изучения определенного предмета

Также известно, что в октябре учителя должны будут заполнять промежуточные отчеты (первая часть свидетельства), а в мае — итоговые показатели.

В начальном классе оценивание будет иметь лишь описательный характер уровня обучения, усердия первоклашек, социального поведения, но не характер итогового результата.

Источник: https://from-ua.com