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В Киеве возле метро напали на женщину и изнасиловали ее
29.08.2018 18:30
В Киеве возле метро «Выдубичи» неизвестный напал на женщину и, угрожая ей электрошокером, изнасиловал.
Как отмечают правоохранители, злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле, с 14:20 полиция ввела в городе план «Перехват».
Женщина сообщила, что преступник передвигался на автомобиле похожем на Dаewоo Lanos или Chevrolet Aveo с номерными знаками «АА 7389 IМ».
СМИ отмечают: «Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестный мужчина угрожал ей электрошокером, изнасиловал, после чего ограбил и скрылся на автомобиле черного цвета».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, женщина, метро, нападение
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