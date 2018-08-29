В Киеве возле метро напали на женщину и изнасиловали ее

29.08.2018 18:30

В Киеве возле метро «Выдубичи» неизвестный напал на женщину и, угрожая ей электрошокером, изнасиловал.

Как отмечают правоохранители, злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле, с 14:20 полиция ввела в городе план «Перехват».

Женщина сообщила, что преступник передвигался на автомобиле похожем на Dаewоo Lanos или Chevrolet Aveo с номерными знаками «АА 7389 IМ».

СМИ отмечают: «Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестный мужчина угрожал ей электрошокером, изнасиловал, после чего ограбил и скрылся на автомобиле черного цвета».

Источник: https://donpress.com