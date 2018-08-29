В Крыму паника: на полуострове совершена химическая атака?

29.08.2018 09:50

Как сообщает replyua.net, крымчане паникуют, ведь стали свидетелями невиданного ранее экологического явления – крыши домов, лисья на деревьях, а также растения покрылись непонятным маслянистым налетом желтого цвета.



В соцсетях люди рассказывают, что Армянск снова накрыло облако из испарений кислоты. Такое же самое явление наблюдали жители села Перекоп. Люди не знают по какой причине такая природная аномалия. Некоторые из крымчан пишут, что их сознательно травят, поскольку появилась усталость, головокружение, постоянно болит горло и слезятся глаза. Люди считают, что в воздух распылили какое-то химическое вещество, вдыхая пары которого у человека ухудшается самочувствие. Есть и те, кто считает, что случившееся – это результат обезвоживания, ведь полуостров без перстной воды, которая подается, но не всегда, в некоторых районах по времени.



Крымчане выкладывают в соцсети фотографии, на которых видно, выгоревшие листья на деревьях, посохшую траву и даже белый налет на домашней посуде из хрусталя. Местные не знают к кому можно обратиться за помощь, ведь самопровозглашенные власти Крыма заявляют, что повода для беспокойства нет.