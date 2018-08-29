В Николаеве на встрече с Юлией Тимошенко передрались сторонники "Батькивщины" и "Руха нових сил" - кадры

29.08.2018 21:14

Глава ГО "Батькивщина" в настоящий момент осуществляет встречи с избирателями южного региона Украины.

Поездка в каждый крупный город не обходится без скандального происшествия. В Николаеве в среду, 29 августа, встреча с претендентом на президентский пост Юлией Тимошенко ознаменовался скандальным инцидентом – подрались участники встречи. Об этом сообщает "Диалог.UA". Мероприятие, где Тимошенко должна была обсудить свой проект "Новый курс страны" проходило в концерт-холле "Юность".

Перед началом встречи к зданию подъехали несколько николаевских активистов, среди них были активисты областной организации движения Михеила Саакашвили "Рух нових сил".

Они пытались провезти в помещение инвалидную коляску, дабы напомнить лидеру "Батькивщины" и первом появлении на Майдане 2014 года. Инициатива не встретила одобрения среди сторонников "леди Ю", завязалась потасовка, в результате которой у сторонников Саакашавили отняли и изорвали плакаты, коляску в зал не пропустили.



Кроме того, накануне мероприятия по городу распространили объявления о том, что в концерт-холле "Юность" в день приезда Тимошенко будут раздавать продуктовые наборы. Новость оказалась фейковой, но десятки бабушек клюнули на информационную наживку и были недовольны, что зря явились в "назначенное время". Руководство "РНС" Николаевщины свою причастность к распространению объявлений отвергает.



Источник: www.dialog.ua