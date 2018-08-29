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В Украине увеличен минимальный размер алиментов

29.08.2018 18:45
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В Украине увеличен минимальный размер алиментов

В Украине с сегодняшнего дня увеличен минимальный размер алиментов до размера прожиточного уровня для ребенка соответствующего возраста. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 августа, в ходе своего выступления на заседании правительства сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«С сегодняшнего дня внедряется увеличенный минимальный размер алиментов. Конечно, 900 грн, которые были ранее, недостаточно даже для того, чтобы прокормить ребенка. Мы прописали, что минимальный размер алиментов будет как прожиточный минимум – это более 1,8 тыс. грн», – сказал он.

«Фактически это первый шаг к тому, чтобы дети, которые растут в неполной семье, чьи отец или мать уклоняются от своих обязанностей, получали больше денег», – добавил Петренко.

Министр юстиции также сообщил, что в Украине с сегодняшнего дня будут действовать новые правила для должников по алиментам: сумма задолженности в зависимости от периода будет увеличиваться в процентном соотношении автоматически.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, алименты, увеличение
 
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