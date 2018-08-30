- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны11:50
- В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ21:45
- Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреляли позиции ООС21:30
- В Николаеве на встрече с Юлией Тимошенко передрались сторонники "Батькивщины" и "Руха нових сил" - кадры21:14
- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?21:00
- Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»20:46
- Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС20:30
- Цена подскочила за сутки: на украинских АЗС резко подорожал бензин20:17
- Курс доллара в Украине: появился прогноз до конца года20:00
- Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности19:45
Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
Таинственный старец Майкл Филлипс, который называет себя путешественником во временном пространстве, назвал дату начала Третьей мировой войны. Сведения о приближающейся Третьей мировой войне озвучил некий странник во времени по имени Майкл Филлипс, сообщает издание ʺРоссийский Диалогʺ.
Согласно его истории, он прибыл к нам из 2075 года, чтобы сообщить о том, что масштабные боевые действия начнутся спустя полгода. Зачинщиком войны он называет КНДР, которая нанесет ядерный удар по территории США. Далее в вооруженный конфликт вмешается Россия, Китай и Великобритания. Ожидается, что в ходе военных действий погибнут миллионы жителей планеты. Также Филлипс прогнозирует, что лидер США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, но будет свергнут в процессе процедуры импичмента. Известно, что специалисты намерены проверить слова странника на детекторе лжи.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, война, начало, предсказание
- Реалии Донбасса: при артобстрелах гвоздодёр незаменим
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Перспективы Донбасса, морковка для Путина и раскачивание Украины
- Театр для переселенцев и о переселенцах
- Бойцы ВСУ в Донбассе получили спецполномочия: озвучены подробности
- Известный режиссер о битве Украины с Россией: "Единственный способ победить в этой войне - это делать прорывы"
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута11:21
- У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»11:02
- Боевики Путина атакуют силы ООС запрещенным калибром по всем направлениям10:39
- Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов10:21
- Оккупанты РФ усыпляют бдительность бойцов ВСУ: число провокаций и обстрелов врага на Донбассе снизилось09:58
- Жителям оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром»09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 августа09:20
- Главари "Л/ДНР" свозили своих спутниц жизни в Южную Осетию: впервые опубликовано фото жены Пасечника09:11
- ПТУР пробил два холма: в ВСУ высмеяли новый фейк боевиков на Донбасс08:57
- На Донбассе что-то намечается: теперь и Луганск готовится к "референдуму" - подробности08:43
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны11:50
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута11:21
- У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»11:02
- Боевики Путина атакуют силы ООС запрещенным калибром по всем направлениям10:39
- Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов10:21
- Оккупанты РФ усыпляют бдительность бойцов ВСУ: число провокаций и обстрелов врага на Донбассе снизилось09:58
- Жителям оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром»09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 августа09:20
- Главари "Л/ДНР" свозили своих спутниц жизни в Южную Осетию: впервые опубликовано фото жены Пасечника09:11
- ПТУР пробил два холма: в ВСУ высмеяли новый фейк боевиков на Донбасс08:57
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- В Донецке назревает зачистка
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»