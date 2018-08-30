В Украине "амнистируют" незаконно построенные дома, дачи и гаражи

30.08.2018 17:43

Министерство регионального развития запускает механизм "строительной амнистии" для ряда объектов недвижимости, в том числе гаражей, домов и дач, сообщает Обозреватель.

"Этого решения ждут очень многие граждане, каждое пятое обращение к ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция. – Ред.) сегодня по поводу "строительной амнистии". Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов", – пишет в Facebook глава ведомства Геннадий Зубко.

По его словам, данный механизм в первую очередь касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои гаражи, жилые, дачные, усадебные дома, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 м².

"Мы продолжаем срок принятия в эксплуатацию таких зданий", – добавил Зубко.

При этом министр акцентировал внимание на том, что порядок обследования и принятия в эксплуатацию не требует от украинцев лишних справок. По словам Зубко, главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию.