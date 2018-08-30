- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- "Патриотов Украины нужно "лечить" пулей в лоб", - пропагандист Мирзаян в эфире "НТВ" призвал убивать украинцев. ВИДЕО13:40
- Вступительная кампания для жителей временно оккупированных территорий продлится еще месяц13:20
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны11:50
- В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ21:45
- Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреляли позиции ООС21:30
- В Николаеве на встрече с Юлией Тимошенко передрались сторонники "Батькивщины" и "Руха нових сил" - кадры21:14
- Когда откроют КПВВ "Новотроицкое"?21:00
- Оккупанты ОРЛО готовят диверсантов для «глубокого тыла Украины»20:46
- Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС20:30
За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила
В ближайшем будущем украинских водителей «осчастливят» новыми правилами, из-за которых у них добавится хлопот.
В данный момент правительство готовится внести изменения в правила дорожного движения, в соответствии с которыми давление на водителей в вопросе обязательного страхования станет еще сильнее. Проект соответствующего приказа на днях уже одобрила Нацкомфинуслуг, передает from-ua.
В соответствии с указанными изменениями украинских водителей обяжут всегда иметь при себе полис ОСАГО. Это правило будет распространяться на всех водителей, в том числе и тех, которые приобрели страховку онлайн. При этом будут учитываться любые копии страховки, даже электронные. То есть документ водитель сможет продемонстрировать прямо с экрана смартфона.
В последнее время электронные полисы страхования набирают все большую популярность в Украине. Так, согласно статистике МТСБУ, сразу после введения онлайн-страховок — в феврале этого года — украинцы приобрели за месяц 766 таких полисов, а уже в июле число приобретенных полисов выросло до 9,8 тысячи.
В то же время в полиции пожаловались на трудности при проверке электронных полисов. Кроме того, ранее в ПДД не было прописано, должны ли водители с электронной страховкой иметь при себе какое-либо подтверждение наличия полиса.
В связи с этим и были введены новые правила. Они вступят в силу, как только проект будет принят на заседании Кабмина.
Теги: Донбасс, водитель, штраф, правила
- Нарушители ПДД превращаются в дворников?
- Курящим водителям придется раскошелиться на штрафы
- С сегодняшнего дня ГАИ начинает рейды на дорогах Донецкой области
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- В Мариуполе кондукторы хамят пассажирам
- «ДНР» ШТРАФУЕТ ВОДИТЕЛЕЙ С УКРАИНСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ
- Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе16:06
- Свершилось! В опорную школу в Мариуполе вернулись дети15:41
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг15:26
- В Горловку завезли много замороженной продукции с истекающим сроком годности14:46
- На Донбассе массовые задержания за связи с ЛДНР14:22
- В «ДНР» запретили вывозить карточки «Феникса» за пределы «республики»14:07
- Дорога в ад: Почему в «ЛНР» не тушат лесной пожар13:50
- Вступительная кампания для жителей временно оккупированных территорий продлится еще месяц13:20
- В Горловке резко увеличилась «внезапная» смертность. Общие цифры скрываются12:19
- Тихая эвакуация! Захарченко уехал на ПМЖ в Москву12:13
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе16:06
- Свершилось! В опорную школу в Мариуполе вернулись дети15:41
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг15:26
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- В Горловку завезли много замороженной продукции с истекающим сроком годности14:46
- На Донбассе массовые задержания за связи с ЛДНР14:22
- В «ДНР» запретили вывозить карточки «Феникса» за пределы «республики»14:07
- Дорога в ад: Почему в «ЛНР» не тушат лесной пожар13:50
- "Патриотов Украины нужно "лечить" пулей в лоб", - пропагандист Мирзаян в эфире "НТВ" призвал убивать украинцев. ВИДЕО13:40
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- В Донецке назревает зачистка
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- Google закрывает свою социальную сеть
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ