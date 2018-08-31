Безработных украинцев оставят без коммунальных субсидий: названа причина

31.08.2018 21:10

Украинские власти намерены лишить коммунальных субсидий украинцев, которые длительное время находятся на учете в центрах занятости, но отказываются от предложенной работы, сообщает ТСН.

"За отказ от двух подходящих вариантов работы человек снимается с учета, потому что человек не желает трудоустраиваться", - объясняет начальник отдела центра занятости Татьяна Говорун.

Кроме того, что такой отказ приведет к автоматической потере пособия по безработице, теперь это будет означать также отмену субсидии.

"Если человек трудоспособного возраста не хочет трудоустраиваться, не переквалифицируется, такой человек получать субсидию не может", - заявил руководитель Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Он отмечает, что бывают ситуации, когда человек потерял работу и 2-3 месяца, полгода будет искать новую, находясь на учете в центре занятости, "но если человек десятилетиями показывает отсутствие доходов, то возникает естественный вопрос, а не получает ли он теневые доходы".

"Таким образом на сегодняшний день всех этих людей мы дополнительно проверяем", - объяснил он.

Как отмечается, этой осенью списки субсидиантов вновь будут пересмотрены – уже второй раз в этом году. При этом раньше такую процедуру проводили всего раз в год.

Источник: https://from-ua.com