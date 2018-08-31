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Источник: РФ выдворяет с Крыма украинцев, отказавшихся от ее паспорта
Российская Федерация нарушает права украинцев, отказавшихся получить российские паспорта в оккупированном Крыму, в частности выдворяя их как мигрантов, нарушивших сроки пребывания на полуострове.
Об этом заявил аналитик "Крымской правозащитной группы" Александр Седов, сообщает "Интерфакс-Украина", передает УП.
"Это выражается, прежде всего, в том, что у них отсутствует возможность устроиться нормально на работу, у них нет возможности получить нормальную медицинскую помощь, в конце концов, их просто выдворяют с территории Крыма, используя нормы административного кодекса РФ", - сказал он.
По словам Седова, оккупанты рассматривают таких граждан как внешних мигрантов, несмотря на то, что эти люди длительное время проживали на полуострове до оккупации и имеют устойчивые социальные связи там.
Он отметил, что с начала оккупации в 2014 году по февраль 2018 года было вынесено 6 тысяч 970 постановлений о назначении наказания в отношении лиц, которые якобы превысили сроки пребывания в Крыму.
Наказанием по этим постановления может быть штраф, депортация или устное замечание.
"Чтобы понять, как применяется ст.18.8 Административного кодекса РФ, которая это регламентирует, мы провели анализ тысячи решений в период с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года. Из этих этого следует, что 37% из них – решения о депортации. Только 4% - это или устное замечание или закрытие дела", - рассказал правозащитник.
При этом он отметил, что это касается граждан Украины или иностранцев, которые имели вид на жительство, выданное Украиной.
"Россия как страна-оккупант обязана соблюдать все права населения, которое находится на оккупированной территории. …Должна предоставлять право на труд, на нормальное медицинское обеспечение и, в конце концов, ни в коем случае не выдворять граждан", - пояснил Седов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, украинцы, гражданство, паспорт
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