МИД Украины и Венгрия достигли важной договоренности по Закарпатью

31.08.2018 16:13

Будапешт обязуется поменять название своего уполномоченного по Закарпатью. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам беседы с венгерским коллегой Петером Сийярто, проведенной утром в пятницу, 31 августа, передает Корреспондент.

"Начал утро с разговора со своим венгерском коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А по всем остальным вопросам - продолжаем конструктивно работать дальше", - написал Климкин в Twitter.

Напомним, в Венгрии создали должность министра по делам Закарпатской области в начале августа. В Киеве заявили, что запретят въезд в страну чиновнику, которого назначат на эту должность.

Отметим, уполномоченным по делам Закарпатья стал Иштван Грежа, который почти три года работал уполномоченным венгерского правительства за координацию взаимоотношений между Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областями.

Источник: https://from-ua.com