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Не паниковать: в Нацбанке озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
В то время, пока в Украине продолжается падение курса национальной валюты, в НБУ пообещали приложить все усилия для того, чтобы в конце текущего года гривна находилась в доступных пределах для экономики. Как передает replyua.net, об этом заявил в интервью «5 каналу» председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
«Причин для панических настроений я не вижу. Хотел бы сказать, что повторения ситуации, которую мы имели в начале 2014-го и в 2015 году, у нас уже не будет. Для этого нет соответствующих условий», – подчеркнул Данилишин. Как известно, в феврале 2015 года был достигнут исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн. В общей сложности за 2015 год гривна обесценилась в полтора раза. Банкир прогнозирует, что в конце 2018 года курс будет составлять 28,5 гривны за доллар.
По словам Данилишина, НБУ сделает все возможное, чтобы сгладить шоки и поддержать национальную валюту в тех пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики страны.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, доллар, прогноз, Национальный банк, курс валют
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