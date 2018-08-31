- Бензин устроил погоню за долларом: цены на заправках взлетели, но это еще не все16:25
- МИД Украины и Венгрия достигли важной договоренности по Закарпатью16:13
- РФ строит заграждение на границе с Украиной: опубликованы фото15:49
- Оккупанты ОРЛО «снимают фильм» о боях на Светлодарской дуге15:35
- Для жителей прифронтового Бердянского запустили бесплатный автобус на Мариуполь15:01
- НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ОТКРОЮТСЯ 10 ШКОЛ14:25
- Тимошенко пообещала закончить «клоунаду» на Донбассе14:13
- Супрун назвала школьные линейки опасными для здоровья детей13:50
- Штрафы по-новому. Что ждет украинских водителей13:20
- «Укрпочта» анонсировала повышение тарифов12:45
РФ строит заграждение на границе с Украиной: опубликованы фото
В пятницу утром, 31 августа, в населенном пункте Меловое Луганской области, где четыре года назад была задержана украинская журналистка, российские военнослужащие начали строить заграждение непосредственно на центральной улице.
Как передает replyua.net, об этом информирует «Громадське». Следует отметить, что в поселке Меловое между Россией и Украиной проходит граница по центральной улице. Ее символически называют улицей Дружбы народов. На русскую и украинскую часть разделяется не только поселок, но и прокуратура района, несколько жилых домов и т.д.
Прежде улица располагалась в общем пользовании российской и украинской стороны. Демаркации границы не было с 1990 года. Также известно, что дорога по этой улице обычно обслуживалась украинскими коммунальными службами, а теперь там возводится забор.
По словам местных жителей, они не видят практической необходимости в существовании такого забора, за исключением того, что это искусственно создает ситуацию социальной напряженности в приграничном населенном пункте.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, строительство, граница
- ИСД отложил на три года строительство метзавода
- Сегодня Россия запускает строительство еще одного газопровода в обход Украины
- Правительство Польши отвергло идею строительства газопровода в обход Украины
- Что ждет Донбасс?
- В России рассказали о новом этапе в строительстве Крымского моста
- Ради сильной экономики: власти Крыма анонсируют повышение цен
- Оккупанты ОРЛО «снимают фильм» о боях на Светлодарской дуге15:35
- Для жителей прифронтового Бердянского запустили бесплатный автобус на Мариуполь15:01
- НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ОТКРОЮТСЯ 10 ШКОЛ14:25
- Тимошенко пообещала закончить «клоунаду» на Донбассе14:13
- Выплатит ли Украина всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» по 100 тыс. грн11:17
- Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает09:35
- Захарченко объявил в «республике» трехдневный траур09:17
- Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ07:30
- КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»07:15
- ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ22:31
- Бензин устроил погоню за долларом: цены на заправках взлетели, но это еще не все16:25
- МИД Украины и Венгрия достигли важной договоренности по Закарпатью16:13
- РФ строит заграждение на границе с Украиной: опубликованы фото15:49
- Оккупанты ОРЛО «снимают фильм» о боях на Светлодарской дуге15:35
- Европа отказывается от перехода на летнее и зимнее время15:17
- Для жителей прифронтового Бердянского запустили бесплатный автобус на Мариуполь15:01
- В России взорвался завод по производству авиационных бомб - людям грозит химическое отравление: много погибших и раненых 14:43
- НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ОТКРОЮТСЯ 10 ШКОЛ14:25
- Тимошенко пообещала закончить «клоунаду» на Донбассе14:13
- Супрун назвала школьные линейки опасными для здоровья детей13:50
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- В Донецке назревает зачистка
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов
- В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами