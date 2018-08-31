Российские дипломаты обвинили Украину в «пиратстве» судов в Азовском море

31.08.2018 11:45

В посольстве России в США подтвердили, что РФ задерживает суда в Азовском море, которые направляются в украинские порты и при этом обвинили Украину в «пиратстве».

В сообщении российской дипмиссии сообщили: «Госдеп в лице официального представителя Х. Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из „сотен“ судов не названо ни одно — это важно для понимания политики двойных стандартов. Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства» .

Также, в посольстве добавили: «Чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека — как со стороны своих сателлитов (например, преследование правозащитника Александра Гапоненко в Латвии), так у себя дома. Речь прежде всего идет о похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами. Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах».

Источник: https://donpress.com