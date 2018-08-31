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Россияне поделили надвое пограничными столбами поселок на кордоне

31.08.2018 08:15
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Россияне поделили надвое пограничными столбами поселок на кордоне

На Луганщине поселок Меловое плавно переходит в российский населенный пункт Чертково, граница идет по одной из улиц.

А вот пограничных столбов с колючей проволокой и суровыми автоматчиками здесь не было никогда. Пограничники Российской Федерации в поселке Меловое в Луганской области на украино-российской границе начали устанавливать столбы прямо посреди улицы, сообщает "Диалог.UA".

Такую информацию, а также фотографию, демонстрирующую проделки погнранслужбы страны-агрессора в своем Тwitter опубликовала министр внутренних дел Арсен Аваков. Министр считает символичным, что пограничные столбы появляются на улице Дружбы народов, которая до войны играла роль символического кордона между странами.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, граница, село
 
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