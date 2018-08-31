- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- В Украине засекретили информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией16:38
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"15:48
- ЛАВРОВ ПОСЛЕ СЛОВ О НЕВОЗМОЖНОСТИ «НОРМАНДСКОЙ ВСТРЕЧИ» СНОВА ГОВОРИТ О ВАЖНОСТИ «МИНСКА»15:36
- Порошенко внес в Раду проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО15:20
- Недалеко от Кривого Рога произошла массовая утечка хлора: у людей паника15:01
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти14:45
Штрафы по-новому. Что ждет украинских водителей
С 27 сентября в Украине вступает в силу закон, который позволит выписывать штрафы за нарушение правил парковки без присутствия водителя. Виновным в нарушении автоматически признаваться владелец транспортного средства, а не его водитель.
Закон также предусматривает введения фото-, видеофиксации правонарушений и устанавливает обязательное оставление копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства.
Также с 27 сентября 2018 года в Киеве начнут работу около сотни инспекторов по парковке, рассказал и.о. директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас. Скорее всего, они будут распределены по определенной территорией.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, полиция, штраф, изменение
- ЗА ЧТО ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ УКРАИНСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ
- Для водителей на евробляхах наступит ад: без авто, но со штрафом
- Британец поплатился за любовь к красивым девушкам
- Украинских водителей попробуют прищучить еще одним штрафом
- Нарушители ПДД превращаются в дворников?
- Водитель, который сбил пешеходов и удрал, попался на Донетчине
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
- Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"15:48
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти14:45
- Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка14:30
- В Макеевке увеличили число «патрулей» из боевиков «ДНР»14:15
- В Мариуполь прибыла 317-я колонна Штаба Рината Ахметова14:00
- Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены13:45
- Донбасс продолжит смотреть аналоговое ТВ13:15
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- В Украине засекретили информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией16:38
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"15:48
- ЛАВРОВ ПОСЛЕ СЛОВ О НЕВОЗМОЖНОСТИ «НОРМАНДСКОЙ ВСТРЕЧИ» СНОВА ГОВОРИТ О ВАЖНОСТИ «МИНСКА»15:36
- Порошенко внес в Раду проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО15:20
- Недалеко от Кривого Рога произошла массовая утечка хлора: у людей паника15:01
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти14:45
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"