Штрафы по-новому. Что ждет украинских водителей

31.08.2018 13:20

С 27 сентября в Украине вступает в силу закон, который позволит выписывать штрафы за нарушение правил парковки без присутствия водителя. Виновным в нарушении автоматически признаваться владелец транспортного средства, а не его водитель.

Закон также предусматривает введения фото-, видеофиксации правонарушений и устанавливает обязательное оставление копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства.

Также с 27 сентября 2018 года в Киеве начнут работу около сотни инспекторов по парковке, рассказал и.о. директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас. Скорее всего, они будут распределены по определенной территорией.

Источник: https://from-ua.com