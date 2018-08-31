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Штрафы по-новому. Что ждет украинских водителей

31.08.2018 13:20
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Штрафы по-новому. Что ждет украинских водителей

С 27 сентября в Украине вступает в силу закон, который позволит выписывать штрафы за нарушение правил парковки без присутствия водителя. Виновным в нарушении автоматически признаваться владелец транспортного средства, а не его водитель.

Закон также предусматривает введения фото-, видеофиксации правонарушений и устанавливает обязательное оставление копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства.

Также с 27 сентября 2018 года в Киеве начнут работу около сотни инспекторов по парковке, рассказал и.о. директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас. Скорее всего, они будут распределены по определенной территорией.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, водитель, полиция, штраф, изменение
 
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