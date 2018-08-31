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«Уезжайте из России и забирайте родственников»: Омелян в прямом эфире обратился к соотечественникам
Гостем утреннего эфира телеканала «Прямой» стал глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Как передает replyua.net, темами обсуждения стали многие вопросы, касающиеся сферы компетенции высокопоставленного чиновник. Отдельно был затронут вопрос возможной остановки транспортного железнодорожного сообщение с Российской Федерацией.
В том числе, министр предложил всем соотечественникам, которые уехали на заработки в Российскую Федерацию, вернуться в свою страну. Владимир Омелян утверждает, что в Украине достаточно рабочих мест для всех желающих. А если хочется больше зарабатывать, то есть возможность поехать в страны Европейского союза, где платят больше, чем в России.
Комментируя замечание ведущей о том, что у некоторых украинцев в стране-агрессоре живут родственники, которых «никуда не денешь» Владимир Омелян предложил привезти их в Украину. Помимо этого, чиновник убежден, что никаких убытков транспортники страны терпеть не будут, скорее наоборот.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт
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