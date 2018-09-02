Как украинцам пересчитают пенсии: новые правила

02.09.2018 13:50

В Украине с 1 января 2019-го начнут действовать новые правила пересчета пенсий по формуле. Размер средней по стране зарплаты, который учитывают при расчете выплаты, повысят на 50% роста зарплат и 50% инфляции.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "В этом году, надеюсь, экономика даст 2,5-3% роста. Я уже могу точно гарантировать, что с 1 января будет повышена и минимальная зарплата, и пенсия", - заявил вице-премьер Павел Розенко.

К примеру, предположим, что за три прошедших года заработные платы росли в среднем на 18% в год. В то же время инфляция за прошедший год составила 10%. Тогда размер средней заработной платы в пенсионной формуле повысят на 14% (50% инфляции + 50% роста зарплат).

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко уверена: такая система пенсионерам на руку. Она позволит более существенно повышать выплаты. Также в рамках принятой реформы предусмотрена возможность увеличивать размер прибавки и брать не 50, а 100% роста зарплат. Правда, случится это только после того, как правительству удастся полностью ликвидировать дефицит Пенсионного фонда (ПФУ). А он составляет около 140 млрд грн.

Источник: https://antikor.com.ua