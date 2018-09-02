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Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»
Медичні реформи в Україні тривають. Цього разу в медичних установах України планують ліквідувати посаду головного лікаря і замінити її двома новими — генеральним директором і медичним директором.
Про це детально розповів PolitekA з посиланням на Clutch.ua.
За даними джерела, керівництво МОЗ повідомляє про чергові зміни в медичних установах. Новий проект передбачає виключення посади головного лікаря з заміною на дві управлінські посади. Це пов’язано з тим, що зараз фахівці перевантажені роботою, вони займаються керівництвом медичних процесів, а нововведення допоможе зробити роботу більш ефективною.
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун додала:
Це не просто перейменування посад «головного лікаря» і «начмеда». Нарешті, ми будемо мати чітке і адекватний розподіл функцій і вимог до двох управлінських посад
Функції медичного директора
• самостійно приймати управлінські рішення;
• удосконалювати медичні послуги;
• організовувати паціентооріентірованное лікування;
• самостійно підбирати медичні кадри.
Теги: Донбасс, здоровье, медицина
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