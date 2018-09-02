- На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными18:50
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Будуть знімати з зарплати: на українців чекають три нові податки17:10
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- Нарушение ПДД в Украине: с сентября штрафы увеличатся в 20 раз15:17
На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными
Около 200 автомобилей ожидали своей очереди перед оккупационным так называемым "КПВВ"
Российские оккупанты создают искусственные очереди на административной границе с Крымом и дополнительно усиливают посты военными. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на странице в Facebook.
Как отмечается, сегодня пограничники зафиксировали искусственные очереди на админгранице.
"Сотрудники Госпогранслужбы не фиксировали никаких скоплений перед украинским КПВВ, но в то же время сегодня около 200 автомобилей ожидали своей очереди перед оккупационным так называемым "пунктом пропуска", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что никаких причин для задержек не было, поскольку в среднем за сутки через КПВВ "Чонгар" в сторону Крыма админграницу пересекает около 400-500 автомобилей.
"То есть почти половина транспортных средств, которые пересекают админграницу за все сутки, сразу стояли в очереди, созданной оккупантами, вероятно, для "картинки туристического потока" или нежелания качественно работать", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что Канада осудила аннексию полуострова Крым, и призвала освободить украинских политзаключенных.
В свою очередь Норвегия поддержала заявление США о непризнании аннексии Крыма.
Также Министерство иностранных дел Чехии приветствовало заявление государственного секретаря США Майк Помпео относительно Крыма и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, граница, КПВВ, оккупанты
- МИД пугают действия российских военных, которые минируют территорию Украины (ВИДЕО)
- Украина может сократить количество пропускных пунктов в Крым
- Геращенко анонсировала закрытие всех пунктов пропуска
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- В Крыму остался исправно работать только один КППВ: названа причина происходящего
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист13:37
- Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения13:20
- Более 120 тысяч человек. В ОРДО назвали число «прощающихся» с Захарченко12:45
- На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными18:50
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Уфологи в шоке: на Луне заметили неизвестных существ18:01
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Будуть знімати з зарплати: на українців чекають три нові податки17:10
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- Массовые протесты в России: тысячи людей вышли на улицы16:35
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"