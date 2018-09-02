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На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными

02.09.2018 18:50
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На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными

Около 200 автомобилей ожидали своей очереди перед оккупационным так называемым "КПВВ"

Российские оккупанты создают искусственные очереди на административной границе с Крымом и дополнительно усиливают посты военными. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на странице в Facebook.

Как отмечается, сегодня пограничники зафиксировали искусственные очереди на админгранице.

"Сотрудники Госпогранслужбы не фиксировали никаких скоплений перед украинским КПВВ, но в то же время сегодня около 200 автомобилей ожидали своей очереди перед оккупационным так называемым "пунктом пропуска", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что никаких причин для задержек не было, поскольку в среднем за сутки через КПВВ "Чонгар" в сторону Крыма админграницу пересекает около 400-500 автомобилей.

"То есть почти половина транспортных средств, которые пересекают админграницу за все сутки, сразу стояли в очереди, созданной оккупантами, вероятно, для "картинки туристического потока" или нежелания качественно работать", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада осудила аннексию полуострова Крым, и призвала освободить украинских политзаключенных.

В свою очередь Норвегия поддержала заявление США о непризнании аннексии Крыма.

Также Министерство иностранных дел Чехии приветствовало заявление государственного секретаря США Майк Помпео относительно Крыма и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.

Источник: https://www.rbc.ua 

 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, граница, КПВВ, оккупанты
 
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