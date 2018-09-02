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Нарушение ПДД в Украине: с сентября штрафы увеличатся в 20 раз

02.09.2018 15:17
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Нарушение ПДД в Украине: с сентября штрафы увеличатся в 20 раз

С 27 сентября штрафы за нарушение правил дорожного движения значительно возрастут. За некоторые правонарушения придется уплатить аж в 20 раз больше, пишет avtolubiteli.club.

За превышение установленной нормы скорости более чем на 50 км в час водитель будет вынужден заплатить штраф до 3,4 тыс. гривен (раньше - 510 грн).

За побег с места дорожно-транспортного происшествия заставят уплатить штрафа от 255 грн. до 3,4 тыс. грн. Также за это могут отдельно лишить прав сроком до 6-ти месяцев.

За управление автомобилем без прав, или не соответствующей категории штраф может достичь 10,2 тыс. грн (раньше - 510 гривен). Если водитель опять сядет за руль и не будет иметь при себе права, то уже заплатит в 4 раза больше - 40,8 тыс. грн.

Украинские водители, которые лишены права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20,4 тыс. грн. За повторное правонарушение штраф вырастет в 2 раза.

Касательно неправильной парковки машины: инспекторы обязаны составлять протоколы нарушений даже без водителя. Также им можно будет эвакуировать машины, которые припаркованы в неположенных местах.

Свои действия представители правоохранительных органов должны зафиксировать на видео, или заснять на фотоаппарат место нарушения.

Штраф за неправильную парковку составит от 255 до 1,7 тыс. гривен.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, штраф, ПДД
 
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