Украину поделят на четыре зоны

02.09.2018 15:00

Требования к размеру окон при строительстве домов в зависимости от светоклиматических особенностей регионов могут изменить.

Сейчас территория разделена только на 2 светоклиматические зоны: первая — Одесская область и АР Крым; вторая — остальная территория Украины. Но в Министерстве регионального развития отмечают, что разница в световом климате между регионами более существенная. Например, разница во времени восхода и захода солнца между Ужгородом и Харьковом составляет около 2-х часов.

Предлагается расширить зонирование территории Украины по световому климату, распределив его на 4 зоны. В новом ДБН В.2.5-28:201Х «Естественное и искусственное освещение» зонирование по световому климату распределят на такие зоны:

1 зона — Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская области;

2 зона — Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская области;

3 зона — Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Донецкая, Луганская области;

4 зона — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, АР Крым.

Нормы нового ДБН будут распространяться на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе, улиц, дорог, парков и т.д.

Источник: https://from-ua.com